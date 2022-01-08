Ольга Бузова похвасталась, какая она хорошая дочка

Ведущая и певица Ольга Бузова оплатила отпуск родителям. На новогодние каникулы Ольга Бузова улетела в Куршевель. Там звезда успешно покоряет горные склоны под присмотром инструктора-чемпиона. Но не забыла певица обеспечить отпуск и своим родным. Поющая телеведущая похвасталась, что маму она отправила на пляж в Мексику. А отец звезды отдыхает в «шикарном» загородном отеле.Ольга Бузова «Получается, я хорошая дочка», — похвалила себя певица. Родители певицы давно в разводе, поэтому они отдыхают вместе. И то, что Бузова-старшая не скупится на дорогостоящие подарки своим маме, папе и сестре, известно давно. К слову, по соседству от Бузовой в Куршевеле отдыхает другая российская знаменитость – телеведущая Ксения Собчак. Она улетела во французские Альпы с пятилетним сыном Платоном, который уверенно стоит на горных лыжах.