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Пашинян сообщил, что Армения как председатель ОДКБ займётся организацией онлайн-саммита

Пашинян сообщил, что Армения как председатель ОДКБ займётся организацией онлайн-саммита

14:09  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: Kremlin.ru



Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации. Об этом сообщается 8 января на сайте Кремля.

В сообщении также говорится, что в ходе телефонных разговоров была выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

Путин поддержал идею Токаева провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ


«Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займётся организацией этого мероприятия», — информировали в Кремле.

Ранее в субботу в Кремле сообщили, что Путин провёл продолжительный телефонный разговор с Токаевым. В ходе беседы Токаев сообщил, что намерен выступить с инициативой провести в ближайшие дни видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин поддержал это предложение.

Токаев: террористы совершили минимум шесть волн атак в Алма-Ате


Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже заявил, что Кремль не имеет информации насчёт дат, в которые может состояться видеоконференция лидеров стран ОДКБ.



#международные отношения


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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