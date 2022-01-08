Пашинян сообщил, что Армения как председатель ОДКБ займётся организацией онлайн-саммита

14:09 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации. Об этом сообщается 8 января на сайте Кремля.

В сообщении также говорится, что в ходе телефонных разговоров была выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

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«Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займётся организацией этого мероприятия», — информировали в Кремле.

Ранее в субботу в Кремле сообщили, что Путин провёл продолжительный телефонный разговор с Токаевым. В ходе беседы Токаев сообщил, что намерен выступить с инициативой провести в ближайшие дни видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин поддержал это предложение.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже заявил, что Кремль не имеет информации насчёт дат, в которые может состояться видеоконференция лидеров стран ОДКБ.

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