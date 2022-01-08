Первые 15 минут The Anacrusis — игра будет в Game Pass на следующей неделе





Подписка Xbox Game Pass на следующей неделе, 13 января, пополнится игрой The Anacrusis. Проект будет доступен в подписке со дня релиза, но игра изначально выходит в рамках Game Preview.

Проект The Anacrusis создается (и издается) командой Stray Bombay. Они представили первые 15 минут геймплея игры в рамках ролика на сайте IGN. Видео можно посмотреть ниже, в нем демонстрируется, что ожидает игроков в новом кооперативном шутере.

Watch this video on YouTube

Напомним, что The Anacrusis — это кооперативный шутер на 4 игроков. Как отмечают создатели проекта, на старте в игре будет предлагаться всего 3 эпизода. Разработчики отмечают одной из главных особенностей своего проекта наличие «AI-директора, который постоянно адаптирует сложность и интенсивность сражений в зависимости от успехов вашей команды».