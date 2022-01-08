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Первые 15 минут The Anacrusis — игра будет в Game Pass на следующей неделе

Первые 15 минут The Anacrusis — игра будет в Game Pass на следующей неделе


Подписка Xbox Game Pass на следующей неделе, 13 января, пополнится игрой The Anacrusis. Проект будет доступен в подписке со дня релиза, но игра изначально выходит в рамках Game Preview.

Проект The Anacrusis создается (и издается) командой Stray Bombay. Они представили первые 15 минут геймплея игры в рамках ролика на сайте IGN. Видео можно посмотреть ниже, в нем демонстрируется, что ожидает игроков в новом кооперативном шутере.


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Напомним, что The Anacrusis — это кооперативный шутер на 4 игроков. Как отмечают создатели проекта, на старте в игре будет предлагаться всего 3 эпизода. Разработчики отмечают одной из главных особенностей своего проекта наличие «AI-директора, который постоянно адаптирует сложность и интенсивность сражений в зависимости от успехов вашей команды».

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По материалам: newxboxone

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