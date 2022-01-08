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Подросшая дочь певицы МакSим нарядилась в мамино платье

Подросшая дочь певицы МакSим нарядилась в мамино платье
Певица МакSим поделилась кадрами с 12-летней дочерью, на которых Саша уже ростом с маму и в ее платье. Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, воспитывает двоих детей. Старшей дочери знаменитости 12 лет. Александра заметно повзрослела. Девочка стала почти одного роста с мамой. Певица разрешила наследнице примерить свое нежное платье с бабочками. Александре оно оказалось впору.
Максим с дочерью Сашей Певица в это Рождество порадовала своих поклонников новыми фотографиями с Александрой. Звезда опубликовала снимки в своем личном блоге в Instagram. Подписчики певицы удивились, как сильно выросла Саша, которой через два месяца исполнится всего 13 лет. «Еще осенью она выглядела ребенком, а теперь взрослая! И такая красивая!», «Как две сестрички, мама и дочка» — написали фанаты в комментариях.
Максим с дочерью Сашей Некоторые также подметили, что одета Александра в платье мамы, то есть, получается, Марина  и Саша носят один размер одежды. Впрочем, МакSим никогда не отличалась крупным телосложением. Напротив, ее часто упрекали в излишней худобе. Напомним, в 2008 году певица вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. В 2009 году МакSим родила дочь Александру. В 2011 году звезда развелась с отцом своего старшего ребенка. В 2014 году появилась на свет младшая дочь артистки, Мария. Отец малышки — бизнесмен Антон Петров. В 2015 году стало известно, что певица рассталась с возлюбленным.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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