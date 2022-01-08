Похоже, анонс по Serious Sam состоится на следующей неделе, выйдет в этом месяце





В конце 2021 года появилась информация, что игра Serious Sam 4 может получить DLC, связанное с Россией. Тогда разработчики опубликовали короткий тизер, но до сих пор не поделились сведениями о том, что стоит ждать игрокам. Большинство пользователей сходятся на том, что представят все-таки не новую часть Serious Sam, а именно дополнение к Serious Sam 4, а анонс должен состояться уже на следующей неделе.

Издательство Devolver Digital в Twitter тизерит, что скоро стоит ждать информацию по Serious Sam. В Twitter они опубликовали тот же тизер, что демонстрировался в декабре, с подписью: «Что, если анонс новой Serious Sam состоится уже на следующей неделе, а релиз — в этом месяце?».

What if a new Serious Sam game was being announced next week and released this month?



🥶 pic.twitter.com/16vz4cb2f8 — Devolver Digital (@devolverdigital) January 7, 2022



Игроки ожидают, что это будет именно DLC, а не полноценная новая часть. Напомним, что несколько недель назад игра Serious Sam пополнила подписку Game Pass, но только на Xbox Series X | S.