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Полина Гагарина поделилась голым фото

Полина Гагарина поделилась голым фото
Певица Полина Гагарина свела с ума фанатов откровенным снимком. Сегодня звездные персоны отечественного шоу-бизнеса все как один осаждают пляжи Мальдивских островов. Не стала исключением и Полина Гагарина, которая вот уже несколько дней радует поклонников свежими снимками на фоне морских пейзажей. Певица улетела отдыхать сразу после новогодних праздников, отметив, что едет на свой любимый курорт, который завоевал ее сердце невероятными красотами и чудесным мягким климатом. В доказательство Полина сразу же начала публиковать дивные пляжные кадры, чем привела в восторг фанатов. А сегодня у артистки, судя по всему, особенно игривое настроение, так как она выставила весьма пикантное фото, решив поиграть с поклонниками. «Какого цвета у меня купальник», — заинтриговала она подписью под снимком.
Обнаженная Полина Гагарина Подписчики тут же принялись угадывать. «На вас нет купальника!»; «Судя по шнурку, коралловый или розовый»; «А по-моему под шляпой ничего нет»; «Купальник — это и есть шляпа», — наперебой отвечают фанаты. К слову, не все почитатели таланта Полины принимают ее нынешний облик, считая что певица ну очень уж худая. Напомним, что тема лишнего веса для артистки является болезненной. После двух родов она серьезно поправилась, но потом решила взяться за себя и села на жесткую диету, стала заниматься спортом. Она и сейчас не позволяет себе расслабиться и съесть что-то калорийное. Стресс, который певица пережила в ходе развода с Дмитрием Исхаковым, тоже сказался на потере веса. Отметим, что экс-избранник даже хотел подать на бывшую в суд за то, что она не дает ему видеться с дочкой Мией. Но в итоге все проблемы решено было уладить миром.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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