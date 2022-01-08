Порядок помещения подсудимых в психиатрические лечебницы меняется

Тема: Какие законы вступают в силу

00:37 Автор: Валерий Филоненко

Освидетельствование подследственных, помещённых в психбольницу, предлагают проводить не реже одного раза в месяц. На основании заключения врачей суд сможет продлить лечение или пересмотреть меру пресечения. Такой пакет законов вступает в силу 10 января.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров заявлял, что в 2018 году в Конституционный суд (КС) обратились несколько заключённых с жалобами на нарушение их прав при содержании в психиатрической больнице. КС пришёл к выводу, что в России недостаточно проработан порядок содержания подсудимых в таких лечебницах.

Законы уточняют порядок госпитализации людей, содержащихся под стражей, в психбольницах. На какой срок туда поместят подсудимых, определит суд.

По закону, суд может помещать подозреваемых, обвиняемых или содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления.

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При этом предусматривается ежемесячное медицинское освидетельствование таких граждан, информирование суда об улучшении их состояния. Признание их вменяемыми станет основанием для дальнейшего судебного разбирательства и назначения новой меры пресечения.

В случае необходимости суд может вводить ограничения на общение подсудимого с другими людьми, а также пользование услугами связи.

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