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Швейцарский криптобанк Sygnum привлек $90 млн

Швейцарский криптобанк Sygnum привлек $90 млн


Швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $90 млн. Оценка компании достигла примерно $800 млн.




Инвестиционный раунд возглавила гонконгская финансовая компания Sun Hung Kai & Co. при участии Animoca Brands, WeMade, SBI Holdings, Meta Investments и других.


Привлеченные средства направят на разработку продуктов доходного фермерства и стейкинга, решений по управлению активами с доступом к DeFi и создание новых коммерческих отношений с ведущими блокчейн-экосистемами.


Согласно пресс-релизу, в 2021 году совокупный валовый доход Sygnum увеличился в десять раз, активы под управлением выросли до более чем $2 млрд. Клиентская база криптобанка приблизилась к 1000 организаций.


В июне 2021 года Sygnum расширил линейку оказываемых услуг, предложив клиентам хранение и торговлю токенами DeFi-проектов. Поддержку получили Aave, Aragon, Curve, Maker, Synthetix, Uniswap и 1inch Network.


Напомним, в июле Sygnum первым из банков предложил клиентам стейкинг Ethereum 2.0.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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