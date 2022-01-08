Швейцарский криптобанк Sygnum привлек $90 млн

Швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $90 млн. Оценка компании достигла примерно $800 млн.

📢News: Sygnum Bank closes USD 90m Series B 🚀



Many thanks to our investors Sun Hung Kai & Co., Meta Investments, @SBI_DAH @SCB10X_OFFICIAL, @animocabrands & Wemade that made this milestone possible! 📈



Read the full announcement here 👇https://t.co/EKnMYRvAHc — Sygnum Bank (@sygnumofficial) January 6, 2022

Инвестиционный раунд возглавила гонконгская финансовая компания Sun Hung Kai & Co. при участии Animoca Brands, WeMade, SBI Holdings, Meta Investments и других.

Привлеченные средства направят на разработку продуктов доходного фермерства и стейкинга, решений по управлению активами с доступом к DeFi и создание новых коммерческих отношений с ведущими блокчейн-экосистемами.

Согласно пресс-релизу, в 2021 году совокупный валовый доход Sygnum увеличился в десять раз, активы под управлением выросли до более чем $2 млрд. Клиентская база криптобанка приблизилась к 1000 организаций.

В июне 2021 года Sygnum расширил линейку оказываемых услуг, предложив клиентам хранение и торговлю токенами DeFi-проектов. Поддержку получили Aave, Aragon, Curve, Maker, Synthetix, Uniswap и 1inch Network.

Напомним, в июле Sygnum первым из банков предложил клиентам стейкинг Ethereum 2.0.