Софья Эрнст в рождественский день посетила шоу Навки и осталась в восторге

Звезда «Содержанок» и «Угрюм-реки», актриса Софья Эрнст рассказала, как провела новогодние праздники и что делала в Рождество. «С 31 ого декабря до сегодняшнего момента- будто одни длинные суматошные сутки, пьяные и сытые, шумные и счастливые», - рассказала Эрнст своим поклонникам. А накануне актриса побывала на шоу Татьяны Навки и, конечно, поздравила всех с Рождеством. «В этом году в списке желаний на первое место вырвались самые базовые и такие банальные, как казалось раньше, здоровье и счастье. Хочется, чтобы к следующему году мы дошли в том же составе, который встречали в этом. Что это? Взросление или страх утраты, я не знаю… но от всего сердца этого желаю. Все-таки самые счастливые моменты, когда рядом улыбаются самые близкие и любимые. С Рождеством! 🌟», - поздравила Софья своих подписчиков. Жена Константина Эрнста также посетила ледовый спектакль «Лебединое озеро» с участием Татьяны Навки. Эрнст отдала предпочтение полушубку из белого меха. А под него актриса надела молочную водолазку с прямыми джинсами темно-синего оттенка. Также на Софье были остроносые ботильоны цвета сливок.Софья Эрнст и Татьяна Навка «Пишу по горячим следам. Только что вышли с шоу «Лебединое озеро». Как же это красиво, трогательно, изобретательно и увлекательно. Рождество – самое подходящее время для сказки. Татьяна, спасибо тебе за нее. Вы сделали самую-самую правильную сказку, после которой становишься лучше, добрее и счастливее. Это надо видеть! ❄️», – призналась Эрнст. «Сонечка, дорогая! Спасибо тебе за такую оценку! Очень рада была видеть тебя 😘», – ответила Навка на слова Эрнст. «Соня, вы красотка! Чистый Голливуд», «Блистательный образ», «Какая красивая Софья!», – написали поклонники актрисы в комментариях под фото.