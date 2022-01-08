Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение американских военных баз

США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение американских военных баз

Соединенные Штаты добились от Японии подписания соглашения, в соответствии с которым Токио будет выплачивать Вашингтону почти 2 млрд долларов ежегодно за дислоцирование на своей территории американских военных баз. Служить на них продолжат свыше 50 тысяч солдат и офицеров.

В МИД азиатского государства уточнили цифры: всего они заплатят американцам около $9,3 млрд за период с 2022 по 2026 год — это около $1,85 в год. В текущем финансовом периоде, который заканчивается к апрелю, этот показатель был меньше на $86,2 млн.

Дополнительно около $176 млн потратят на совместные учения с американцами. Их планируют проводить с применением новейших технологий, предсказывающих дальнейшие шаги условного противника. Наконец, внушительную сумму в $1,4 млрд пустят на модернизацию авиабаз с целью ускорить экстренные вылеты по тревоге. Одна из немногих сократившихся статей расходов — коммунальные нужды, стороны будут постепенно снижать цифру с $200 млн до $115 млн в год.

Как сообщал Ruposters, в конце прошлого года Токио и Вашингтон представили план разворачивания военной базы на островах Рюкю. Он должен вступить в силу, если Китай нападет на Тайвань.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение американских военных баз
США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на свидании
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на
Мария Миронова не хочет знать звездную родню
Мария Миронова не хочет знать звездную родню
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы снаружи тела
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем рассмешил весь интернет
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем
Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге
Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге
Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"
Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре

Топ на сегодня

Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри Поттере
Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а когда открыл — понял, что сказочно богат
Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы

Еще по теме

США будет предоставлять помощь афганской армии в $9 млрд за 3 года
США выделят на ядерное оружие 1,2 трлн долларов
Япония улучшила торговые показатели, но с Россией оказалась в минусе
Дефицит бюджета США достиг 666 млрд долларов