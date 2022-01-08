США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение американских военных баз

Вадим Карасев

Соединенные Штаты добились от Японии подписания соглашения, в соответствии с которым Токио будет выплачивать Вашингтону почти 2 млрд долларов ежегодно за дислоцирование на своей территории американских военных баз. Служить на них продолжат свыше 50 тысяч солдат и офицеров.

В МИД азиатского государства уточнили цифры: всего они заплатят американцам около $9,3 млрд за период с 2022 по 2026 год — это около $1,85 в год. В текущем финансовом периоде, который заканчивается к апрелю, этот показатель был меньше на $86,2 млн.

Дополнительно около $176 млн потратят на совместные учения с американцами. Их планируют проводить с применением новейших технологий, предсказывающих дальнейшие шаги условного противника. Наконец, внушительную сумму в $1,4 млрд пустят на модернизацию авиабаз с целью ускорить экстренные вылеты по тревоге. Одна из немногих сократившихся статей расходов — коммунальные нужды, стороны будут постепенно снижать цифру с $200 млн до $115 млн в год.

Как сообщал Ruposters, в конце прошлого года Токио и Вашингтон представили план разворачивания военной базы на островах Рюкю. Он должен вступить в силу, если Китай нападет на Тайвань.