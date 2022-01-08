Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox





Elden Ring — один из главных релизов начала 2022 года. Проект ожидают игроки на всех платформах, в том числе он выходит на Xbox One и Xbox Series X | S.

Twitter аккаунт Lumia Updates, который отслеживает обновление информации в Microsoft Store, сообщил, что на приставках Xbox игра Elden Ring займется 53,6 Гб. Естественно, размер может варьироваться, в зависимости от размера патча первого дня, конкретной платформы и последующих обновлений.

Elden Ring size (on Xbox): 53,69GB pic.twitter.com/rt6RkucW9G — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 6, 2022



Напомним, что релиз Elden Ring должен состояться 25 февраля 2022 года.

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