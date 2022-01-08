Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на Мальдивах

21-летняя дочь известного музыканта, Стефания Маликова проводит новогодние каникулы с семьей на Мальдивах, откуда и поделилась кадрами с 3-летним братом. Начинающий дизайнер одежды Стеша Маликова опубликовала свежие фото c семейного отдыха на Мальдивских островах на личной странице в Instagram. Знаменитость вместе с младшим братом Марком покатались на прозрачной лодке. Маликова надела спасательный жилет и купальник с растительном принтом. А ее любимый братик Марк в тельняшке и шортах защитного цвета дополнил пляжный образ белоснежной бейсболкой.«Очень лениво создавать контент в последнее время, прошу понять и простить», – заявила Маликова.Стефания и Марк Маликовы Наследники музыканта Дмитрия Маликова сели в прозрачную лодку с синими сидениями и поплыли по прозрачной воде.Стефания и Марк Маликовы Стефания также поделилась черно-белым фото, на котором играет с Марком в бассейне.Стефания и Марк Маликовы «Моменты, которым нет цены 💘», - призналась выпускница МГИМО. «Стешечка красивая такая», «Какие красивые и счастливые», «Клево иметь такую сестру», «Как же брату повезло с такой сестрой, а родителям-то как приятно на это смотреть», «Создается впечатление, что это сын Стеши», – написали восторженные поклонники Маликовых.