Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на Мальдивах

Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на Мальдивах

Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на Мальдивах
21-летняя дочь известного музыканта, Стефания Маликова проводит новогодние каникулы с семьей на Мальдивах, откуда и поделилась кадрами с 3-летним братом. Начинающий дизайнер одежды Стеша Маликова опубликовала свежие фото c семейного отдыха на Мальдивских островах на личной странице в Instagram. Знаменитость вместе с младшим братом Марком покатались на прозрачной лодке. Маликова надела спасательный жилет и купальник с растительном принтом. А ее любимый братик Марк в тельняшке и шортах защитного цвета дополнил пляжный образ белоснежной бейсболкой.«Очень лениво создавать контент в последнее время, прошу понять и простить», – заявила Маликова.
Стефания и Марк Маликовы Наследники музыканта Дмитрия Маликова сели в прозрачную лодку с синими сидениями и поплыли по прозрачной воде.
Стефания и Марк Маликовы Стефания также поделилась черно-белым фото, на котором играет с Марком в бассейне.
Стефания и Марк Маликовы «Моменты, которым нет цены 💘», - призналась выпускница МГИМО. «Стешечка красивая такая», «Какие красивые и счастливые», «Клево иметь такую сестру», «Как же брату повезло с такой сестрой, а родителям-то как приятно на это смотреть», «Создается впечатление, что это сын Стеши», – написали восторженные поклонники Маликовых.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox
Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox
Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay Human
Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay
Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на Мальдивах
Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на
Мирослава Карпович с Прилучным и его детьми вышла на сцену
Мирослава Карпович с Прилучным и его детьми вышла на сцену
Настя Ивлеева отдыхает в Мексике с мамой и Эльдаром Джараховым, а Элджей комментирует ее посты
Настя Ивлеева отдыхает в Мексике с мамой и Эльдаром Джараховым, а
Xbox Series X | S успешнее в минувшем декабре, чем на старте
Xbox Series X | S успешнее в минувшем декабре, чем на старте
Unpacking получила максимум номинаций в рамках IGF Awards
Unpacking получила максимум номинаций в рамках IGF Awards
Китайский луноход добрался до таинственной "хижины" на обратной стороне Луны
Китайский луноход добрался до таинственной "хижины" на
"Увидела истинное лицо Трофима": бывшая бойфренда Бородиной пожаловалась на его преследование и угрозы
"Увидела истинное лицо Трофима": бывшая бойфренда Бородиной
Подросшая дочь певицы МакSим нарядилась в мамино платье
Подросшая дочь певицы МакSим нарядилась в мамино платье
Жена Валентина Юдашкина показала, как он выглядит сейчас
Жена Валентина Юдашкина показала, как он выглядит сейчас
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для

Топ на сегодня

Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими руками
Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на свидании
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на

Еще по теме

Стефания Маликова показала в соцсети первую фотографию новорожденного брата
Стефания Маликова показала в соцсети подросшего младшего брата
Стефания Маликова поделилась семейным снимком в честь Дня отца
Стефания Маликова произвел фурор на балу в платье собственного бренда