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Святочная неделя в 2022 году: обычаи и гадания

Святочная неделя в 2022 году: обычаи и гадания

Святки — важное время у православных христиан. В период между Рождеством и Крещением верующие молятся, соблюдают традиции Святочной недели, а также гадают, стараясь узнать о том, как сложится судьба.


Святочная неделя — перерыв между двумя важными православными праздниками, когда соблюдают не только церковные, но и народные обычаи. Считается, что в это время гадания самые правдивые, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют приоткрыть завесу тайны, чтобы узнать о том, что ждет в будущем.

Обычаи Святочной недели

По традиции на Святки посещают церкви и храмы, чтобы помолиться Господу, заручиться благословением и поддержкой. Это время важно проводить с близкими, чтобы укрепить семейные узы и насладиться спокойной атмосферой.

В народных традициях на Святочной неделе отказываются от азартных игр, не устраивают генеральной уборки и проводят время позитивно. Считается, что в период между церковными праздниками нельзя отказывать в посильной помощи окружающим, и это время считается лучшим для взаимопомощи и выручки.

По обычаю на Святочной неделе переодеваются в карнавальные костюмы, ходят по дворам с поздравлениями и пожеланиями счастья, получая взаимен лакомые угощения. Считается удачей, если на порог пожаловала толпа ряженых. И если их угостить, то беды и невзгоды отступят на целый год. Тем же, кто прогоняет поздравляющих, удача не улыбнется, а проблемы будут с каждым днем расти как снежный ком.


Гадания на Святки

Традиционным и одним из самых древних гаданий остается гадание на суженого. Молодые девушки собираются, чтобы задать сокровенный вопрос и узнать о том, ждет ли их судьбоносная встреча. Гадают разными способами: на имя жениха, написав несколько имен потенциальных ухажеров; бросают обувь, чтобы узнать о том, с какой стороны пожалуют сваты; узнают имя случайного прохожего-мужчины, чтобы знать имя своего суженого.

Пользуется популярностью на Святочной неделе и гадание по воску. Свечу плавят над широкой емкостью с водой, рассматривая получившиеся фигуры. По ним толкуют события, которые произойдут в ближайшее время.

Погадать можно и на листе бумаги. Его сминают, а затем немного расправляют и кладут на стол таким образом, чтобы увидеть тень. По ней определяют события ближайшего будущего.

Точным гаданием остается и вопрос, ответ на который ищут на страницах книги. Для этого сначала задается или записывается волнующий вопрос, а затем произносятся 2 цифры, пришедшие в голову. Первое значение — номер страницы, а второе — номер строки. Эту строку читают и анализируют полученное предсказание.

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По материалам: dailyhoro.ru

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