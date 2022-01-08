Татьяна Тарасова из-за проблем со здоровьем больше не будет участвовать в шоу

Как сообщает пресса, тренеру Татьяне Тарасовой придется долгого лечиться. Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой не будет в финале «Ледникового периода», который покажут в ближайшую субботу, 8 января, на Первом канале. Татьяна Анатольевна внимательно следит за своим здоровьем. Именно поэтому она и решила пропустить съемки финальных этапов шоу. В больницу она легла на какое-то время вовсе не из-за коронавируса. У тренера есть ряд сопутствующих проблем. К примеру, наблюдается повышенное давление, которое регулярно приходится контролировать.Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова часто проходит профилактику и лечение в стационаре. Иногда приходится жертвовать и съемками, как случилось на «Ледниковом периоде», сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что «Ледниковый период» — одно из самых популярных шоу. У него большая армия поклонников.