Токаев объявил в Казахстане 10 января общенациональный траур

11:19 Автор: Марьям Гулалиева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Жители выступили против роста цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков, пишет РИА «Новости».

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«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура», — сообщил Уали.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан столкнулся с вооружённым актом агрессии, хорошо подготовленной и координируемой преступниками и террористическими группами, обученными за рубежом. Он также отметил, что миротворческие силы ОДКБ останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в республике.

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