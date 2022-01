ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic





Портал Opencritic несколько отличается по системе сбора оценок игр от портала Metacritic, ТОП которого мы уже публиковали ранее. На Opencritic оценки собираются с большего количества ресурсов, в ТОП могут попасть и дополнения, а «старые» игры (выпущенные в новом году на новых платформах) не занимают место в ТОПе (если это не переиздание).

На портале Opecritic можно посмотреть ТОП-20 лучших проектов 2021 года, и вот как он выглядит:

Final Fantasy XIV: Endwalker (93)Forza Horizon 5 (92)Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (89)Bustafellows (89)Psychonauts 2 (89)Swarm (89)It Takes Two (89)Ratchet & Clank: Rift Apart (88)OPUS: Echo of Starsong (88)Monster Hunter: Rise (88)Streets of Rage 4: Mr.X Nightmare (88)Overboard! (88)Death’s Door (88)Deathloop (88)Chicory: A Colorful Tale (88)Moving Out: Movers in Paradise (88)Mass Effect: Legendary Edition (87)Ghost of Tsushima: Director’s Cut (87)Tales of Arise (87)Quake (87)

Отметим, что в ТОП-20 в 2021 году, по результатам Opecritic, не оказалось игры Halo Infinite, которая получила немало наград в прошлом году. Но нашлось место для Forza Horizon 5 (2 позиция) и Psychonauts 2 (5 позиция).