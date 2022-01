Unpacking получила максимум номинаций в рамках IGF Awards





IGF Awards — фестиваль независимых игр, который проходит каждый год. В рамках мероприятия награждаются лучшие инди-проекты, при этом проводится фестиваль с 1998 года. В этом году максимальное количество номинаций отошло игре Unpacking, которая получила звание «Игра года» от Eurogamer в 2021 году и была добавлена в Game Pass в день релиза. Полный список номинантов в различных категориях можно видеть ниже.

Главный приз имени Шеймаса Макнелли:

Inscryption;Unpacking;Loop Hero;The Eternal Cylinder;Cruelty Squad;Unsighted.

Превосходство в звуке:

Toem;Unpacking;Jett: The Far Shore;Mini Motorways;Sable;Inscryption.

Превосходство в дизайне:

Inscryption;Unpacking;Overboard!;Strange Horticulture;Webbed;Midnight Protocol.

Превосходство в повествовании:

Last Call;Neurocracy;Closed Hands;Overboard!;Inscryption;Unpacking.

Превосходство в визуальной части:

The Eternal Cylinder;Behind the Frame: The Finest Scenery;Papetura;Fuzz Dungeon;The Wild at Heart;Jett: The Far Shore.

Лучшая студенческая игра:

Cai Cai Balao;Abriss — build to destroy;Letter Lattice;SmallLife;Nainai’s Recipe;Live Adventure.

Награда Nuovo:

Memory Card;Okthryssia and Saturnia’s Bureaucratic Adventures;Space Hole 2020;Tux and Fanny;Cruelty Squad;Sparkles & Gems;Fuzz Dungeon;Cuccchi.