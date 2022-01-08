"Увидела истинное лицо Трофима": бывшая бойфренда Бородиной пожаловалась на его преследование и угрозы

Вадим Карасев

41-летний Курбан Омаров недавно поскандалил с экс-супругой, обвинив свою бывшую жену Ксению Бородину в изменах с другом Трофимом. Экс-возлюбленная последнего Виолетта после этого пожаловалась изданию "СтарХит" на его преследование и угрозы.

По данным СМИ, Трофим даже делал предложение косметологу Виолетте. Тем не менее, пара в конце концов рассталась.



Был ли мой роман с Трофимом ошибкой? Очень сложно устоять, когда мужчина смотрит на тебя с любовью, носит на руках, исполняет твои желания, дарит огромные букеты цветов, которые не успевают завять... Трофим долго добивался моего расположения к себе, красиво ухаживал.

Как отметила Виолетта, интуитивно она ощущала, что это далеко не тот мужчина, с которым можно провести всю жизнь.

"Кроме того, спустя какое-то время, мне стали писать и говорить, что Трофим замешан в нечистых делах и погряз в долгах. В свои дела Трофим меня не посвящал. Наши отношения не сложились по моей инициативе. Я окончательно поняла, что его жизненные позиции абсолютно не схожи с моими, поэтому и решила расстаться", - заявила красотка.

По признанию Виолетты, расставание оказалось сложным. "К моему большому удивлению, разрыву отношений сопутствовали преследование и угрозы. Тут я поняла, что моя интуиция меня не подводит, ведь я увидела истинное лицо Трофима. Сейчас ни о чем не жалею. Это мой жизненный опыт!" - отметила девушка.



При этом блондинка призналась, что некоторое время назад довольно близко общалась с Ксенией Бородиной, однако со временем перестала это делать якобы из-за разных интересов.

Как утверждает Курбан Омаров, ведущая "Дома-2" оказалась неверна ему, якобы изменив с его же приятелем.



"Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал: с кем угодно, но только не с моей шестеркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут трахать вашу жену!" — заявил мужчина.

Курбан Омаров раскрыл в Stories, что считает виновным в произошедшем некоего Трофима, заявив, что боится лишиться общения с дочерью.

"Мы же выросли вместе, но пацаны говорили мне, что он как сыр с плесенью. Но я верил в дружбу, я верил в район! А теперь как верить? Мне говорили, Малкин, Егор Крид стояли в очереди… Оказалось, Трофим, который должен мне 3 000 000. А самое главное, знаете, во всей этой истории, — что, если, не дай бог, мне перестанут давать доступ к Теоне, я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна. И я буду молчать как рыба об лед", — цитирует Super блогера.



Как писал NEWSTES, ранее Ксения Бородина раскрыла, почему впервые разревелась за долгое время.