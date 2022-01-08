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В сети обсуждают новое фото повзрослевшей дочери Бейонсе и Джей-Зи Блу Айви

В сети обсуждают новое фото повзрослевшей дочери Бейонсе и Джей-Зи Блу Айви

Старшей дочери Бейонсе и Джей-Зи Блу Айви 7 января исполнилось 10 лет. По этому поводу ее бабушка, мама Бейонсе Тина Лоусон, опубликовала в инстаграме новое фото внучки, которое теперь бурно обсуждают подписчики. Пользователи сети отметили, как выросла Блу Айви, ведь на фото она не кажется сильно ниже своей бабушки, а рост Тины составляет 170 сантиметров.

Лоусон в поздравительном посте также отметила, как изменилась Блу Айви.

Моей прекрасной талантливой и невероятно умной внучке Блу Айви сегодня исполнилось 10 лет! Боже, казалось, только вчера ты пришла в этот мир! Блу дает самые лучшие советы, как взрослый человек, я иногда забываю, что она такая юная! Блу — одна из тех редких одаренных людей, которые могут все,

— написала Тина.


Тина Лоусон и Блу Айви

Последний год у Блу Айви действительно выдался очень насыщенным, а она сама проявила себя в самых разных сферах. Девочка продолжала сниматься в качестве модели в кампаниях совместных коллекций бренда ее мамы Ivy Park и adidas, озвучила детскую аудиокнигу и получила "Грэмми" в номинации "Лучшее видео" за клип на песню Бейонсе Brown Skin Girl, в котором она снялась вместе с мамой. В треке у Блу Айви также была собственная вокальная партия.


Блу Айви

Амбиции девочки в шоу-бизнесе ее семья поддерживает.

Она очень смелая, энергичная и знает, чего хочет. Бейонсе позволяет ей ходить на видеосъемки, церемонии награждения и записывать музыку. У них особая связь!

— делился ранее инсайдер с изданием People.


Блу Айви и Бейонсе
Бейонсе с дочерьми Руми и Блу Айви

Как именно десятилетие Блу Айви отметили в семье, пока неизвестно, но подписчики Тины Лоусон, в том числе знаменитые, не поскупились на поздравления и не скрывали своих эмоций от того, как повзрослела Блу Айви.

Не может быть, что она так вытянулась!

— написала актриса Иветт Николь Браун.

С днем рождения, прекрасная Блу,

— добавила звезда продолжения "Секса в большом городе" Николь Ари Паркер.

В комментариях также снова отметили сходство Блу Айви с юной Бейонсе.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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