В Сибири ввели штраф за крещенские купания

Вадим Карасев

В Красноярском крае МВД напомнило о запрете крещенских купаний — соответствующее решение было принято епархией, поэтому органы не согласовали ни одного разрешенного места для опасных водных процедур.

На сайте регионального ГУ предупреждают, что за нарушение указа губернатора края об ограничительных мерах может наступить ответственность. Купание в непредназначенном месте влечет за собой штраф до 1000 рублей для физлиц, а игнорирование антиковидных правил может привести к протоколу по статье 20.6.1 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") и штрафу до 50 тысяч рублей.

Контролировать соблюдение общественного порядка на объектах религиозного культа и прилегающих территориях, помимо полицейских и росгвардейцев, будут сотрудники ЧОП, народные дружинники и казаки Енисейского войска. Никаких разрешенных мест для купания в регионе нет, подчеркивают силовики, а нахождение в общественном пространстве в состоянии алкогольного опьянения (равно как и распитие или курение там же) все еще является правонарушением.