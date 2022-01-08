Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Сибири ввели штраф за крещенские купания

В Сибири ввели штраф за крещенские купания

В Красноярском крае МВД напомнило о запрете крещенских купаний — соответствующее решение было принято епархией, поэтому органы не согласовали ни одного разрешенного места для опасных водных процедур.

На сайте регионального ГУ предупреждают, что за нарушение указа губернатора края об ограничительных мерах может наступить ответственность. Купание в непредназначенном месте влечет за собой штраф до 1000 рублей для физлиц, а игнорирование антиковидных правил может привести к протоколу по статье 20.6.1 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") и штрафу до 50 тысяч рублей.

Контролировать соблюдение общественного порядка на объектах религиозного культа и прилегающих территориях, помимо полицейских и росгвардейцев, будут сотрудники ЧОП, народные дружинники и казаки Енисейского войска. Никаких разрешенных мест для купания в регионе нет, подчеркивают силовики, а нахождение в общественном пространстве в состоянии алкогольного опьянения (равно как и распитие или курение там же) все еще является правонарушением.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
3 платных DLC выйдут для COGEN: Sword of Rewind на старте
3 платных DLC выйдут для COGEN: Sword of Rewind на старте
В Сибири ввели штраф за крещенские купания
В Сибири ввели штраф за крещенские купания
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение американских военных баз
США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на свидании
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на
Мария Миронова не хочет знать звездную родню
Мария Миронова не хочет знать звездную родню
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы снаружи тела
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем рассмешил весь интернет
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем

Топ на сегодня

Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы
MakeCode Arcade Player теперь доступен на Xbox
MakeCode Arcade Player теперь доступен на Xbox
Ксения Собчак высказалась о беспорядках в Казахстане
Ксения Собчак высказалась о беспорядках в Казахстане
Отец Дани Милохина высказался о его завистниках
Отец Дани Милохина высказался о его завистниках

Еще по теме

В Иркутской области шесть торговых объектов нарушили указ об ограничительных мерах из-за COVID-19
57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в Иркутской области за выходные дни
Родителей зацеперов предложили штрафовать на 5 тысяч рублей
Родителей зацеперов обяжут выплачивать штрафы