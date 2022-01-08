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В Тюмени от отравления метиловым спиртом умерли девять человек

В Тюмени от отравления метиловым спиртом умерли девять человек

18:50  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



В Тюмени от отравления метиловым спиртом скончались девять человек, возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области. Об этом сообщает 8 января ТАСС.

По версии следствия, в период с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени гражданам была продана «нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири», представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей». После употребления этой жидкости скончались девять человек. Задержаны четверо подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения.

Матвиенко призвала кабмин ускорить принятие решения об «окрашивании» метанола


Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Преступникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Министерство финансов предложило предусмотреть комплекс мер, направленных на госрегулирование производства и оборота метилового спирта. Речь, в частности, идёт о денатурировании метанола либо его окрашивании на стадии производства, рассказывал замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов.  В качестве второй меры Минфин предлагает предусмотреть систему «прослеживаемости метилового спирта от производства до конечного потребителя с использованием государственных информационных систем».

Регулированием оборота метанола займётся специальная рабочая группа в Госдуме


В конце декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проект проект постановления Правительства, которым предусматривается установка госконтроля над оборотом метанола в России, необходимо согласовать в приоритетном порядке.



#происшествия


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По материалам: pnp.ru

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