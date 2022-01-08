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Вера Брежнева девять лет воздерживается

Вера Брежнева девять лет воздерживается
39-летняя певица Вера Брежнева призналась, от чего отказалась. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» приняла участие в съемках музыкального шоу.     Жена продюсера Константина Меладзе призналась, что ей не нравится, когда музыканты используют бранные слова в песнях. Брежнева также раскритиковала коллег, которые выпускают треки без смысловой нагрузки. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» выразила уважением всем публичным людям, которые стараются не браниться во время выступлений и интервью. Максим Галкин поинтересовался у поп-звезды, как долго длится ее воздержание от нецензурных слов. «Я не матерюсь девять лет. Просто приняла для себя такое решение. Мне не нравится произносить эти слова, не нравится, как я себя ощущаю в эти моменты. Посмотрела на себя со стороны, в общем. Был период, когда пришлось найти замену матерным словам. Когда ударяюсь мизинцем, кричу: «Ёшкин кот!»» - пояснила с улыбкой Брежнева. Артистка очень любит Италию. Ее свадьба с композитором была в этой стране в 2015 году. Вера заверила, что знает несколько матерых слов на итальянском языке. Но она не стала их произносить.
Вера Брежнева На съемках YouTube-шоу «Музыкалити» Брежнева познакомилась с Юлией Гаврилиной. Певица призналась, что у нее, как и у финалистки шоу «Звезды в Африке», раньше была кличка. «То как меня называли в детстве, нельзя говорить в этой программе. Кличку придумали в школе, там было слово на букву «х»», — посмеялась уроженка Днепродзержинска. Исполнительница трека «Жу Жу» отметила, что Юлькой-Шпулькой ее прозвал друг. Всем так понравилась кличка, что со временем она стала одним из прозвищ Гаврилиной. Вера удивилась, узнав о больших доходах Юлии. Звезда фильма «Ёлки» не ожидала, что молодая девушка ездит на Rolls Royce. Певица заявила, что не может позволить себе такой автомобиль. «Я пошла работать дальше, зарабатывать на машину. Я чувствую себя лишней на этом празднике жизни», — пожаловалась Брежнева.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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