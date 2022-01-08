Xbox Series X | S успешнее в минувшем декабре, чем на старте





Игровые приставки Xbox Series X | S в праздничный новогодний сезон — одни из самых ожидаемых подарков. Компания Microsoft старалась обеспечить магазины поставками консолей, и в ряде стран они даже были доступны в свободной продаже в течение нескольких дней. Например, на британском рынке их можно было купить в крупных магазинах по рекомендованной розничной цене в течение некоторого времени в период декабрьских праздников.

Игровой аналитик портала Gamesindustry Крис Дринг написал в Twitter, что готовит материал о продажах игровых приставок Xbox (похоже, и других консолей) в праздничный период. Интересная деталь, которую он озвучил уже сейчас — это продажи Xbox Series X | S. По его словам, «декабрь был самым успешным месяцем для Xbox Series S и X, включая месяц запуска».

Still going through the numbers for December in the UK, but as a bit of a tease... looks like December was the biggest month ever for Xbox Series S and X. Yes, including the launch month. — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 7, 2022



Интересно, что в своем сообщении Крис Дринг указывает на первом месте именно приставку Xbox Series S. Возможно, из его материала мы узнаем о распределении продаж Xbox Series X и Xbox Series S в Британии в декабре.