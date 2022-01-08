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Zenimax Online Studios готовится к разработке новой игры для Xbox

Zenimax Online Studios готовится к разработке новой игры для Xbox


Zenimax Online Studios — одна из команд, которая стала частью Xbox вместе с покупкой Bethesda. Студия была основана в 2007 году, а первый ее проект вышел только в 2014 году — это была игра The Elder Scrolls Online. До сих пор проект остается единственным от Zenimax Online Studios, и он все еще активно развивается, регулярно получая крупные обновления.

Игроки обратили внимание, что команда Zenimax Online Studios занимается поиском специалиста для новой игры. В вакансии сказано, что это игра класса AAA по новой интеллектуальной собственности. Сейчас команде Zenimax Online Studios нужен Loremaster, что явно указывает на самую начальную стадию разработки проекта.


Отметим, что в прошлом году появлялись слухи о планах Xbox разработать крупный MMO проект совместно со студией Mainframe, но после команда Mainframe отказалась от эксклюзивного выпуска игры для платформ Xbox.

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По материалам: newxboxone

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