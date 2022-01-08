Zenimax Online Studios готовится к разработке новой игры для Xbox





Zenimax Online Studios — одна из команд, которая стала частью Xbox вместе с покупкой Bethesda. Студия была основана в 2007 году, а первый ее проект вышел только в 2014 году — это была игра The Elder Scrolls Online. До сих пор проект остается единственным от Zenimax Online Studios, и он все еще активно развивается, регулярно получая крупные обновления.

Игроки обратили внимание, что команда Zenimax Online Studios занимается поиском специалиста для новой игры. В вакансии сказано, что это игра класса AAA по новой интеллектуальной собственности. Сейчас команде Zenimax Online Studios нужен Loremaster, что явно указывает на самую начальную стадию разработки проекта.

(Job Listing) Zenimax Online Studios is looking for a Loremaster to join the studio for the development of our next AAA game. This is a pre-production for a new IP. 👀



Source:https://t.co/PsTH4swkgJ



Credit to FarSight XR-20 for the find 👏 pic.twitter.com/BbHDJ8EHYK — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 7, 2022



Отметим, что в прошлом году появлялись слухи о планах Xbox разработать крупный MMO проект совместно со студией Mainframe, но после команда Mainframe отказалась от эксклюзивного выпуска игры для платформ Xbox.