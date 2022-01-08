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Жена Валентина Юдашкина показала, как он выглядит сейчас

Жена Валентина Юдашкина показала, как он выглядит сейчас
Модельер Валентин Юдашкин пропустил все новогодние вечеринки. Его супруга Марина ходила в гости одна, что встревожило поклонников кутюрье. В январские праздники Марина Юдашкина часто делилась радостными фото и видео, как она проводит время со звездными друзьями. Так, Новый год женщина встречала с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Игорем Николаевым и их детьми. Однако, на кадрах не было видно самого модельера, который в последнее время не пропускал вечеринки с семьей Аллы Борисовны. Рождество Марина также отметила без супруга, но в компании селебрити — на этот раз гостей принимала Ида Достман. Что касается Валентина Юдашкина, то жена кутюрье опубликовала домашний снимок с ним, подписав публикацию: «С Рождеством Христовым! Желаем вам счастья! Мира! И добра вашему дому!»
Валентин и Марина Юдашкины Подписчиков пары насторожило отсутствие модельера в обществе, они предположили, что, возможно, тот старается беречься и готовится в традиционному показу в Кремле — шоу пройдет 7 марта. Поклонники пожелали здоровья Юдашкину, который вот уже несколько лет борется с раком. «С Рождеством, мои любимые Юдашкины», «С Рождеством вашу семью. Храни вас Господь, всех благ и здоровья крепкого», «Пусть Рождественский свет освещает ваш жизненный путь, принося собой тепло, мир, добро, веру, надежду и любовь! Будьте здоровы и счастливы!» — пишут поклонники кутюрье.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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