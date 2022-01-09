22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж

Старшая внучка певца Иосифа Кобзона, 22-летняя Идель Раппопорт сообщила, что вышла замуж и поделилась свадебными фото. Идель Раппопорт вышла замуж за давнего возлюбленного. В личном блоге она поделилась снимками радостного события. На первом фото невеста позирует в белоснежном платье с глубоким декольте и широко улыбается, стоя рядом с женихом.Идель Раппопорт с женихом Брюнетка также показала первый танец молодых и богато украшенный цветами свадебный шатер.Идель Раппопорт танцует с женихом «Великолепное начало 2022 года», — подписала Идель снимки. Торжество проходило в одном из роскошных ресторанов Марбельи, где открывается живописный вид на море и горы. Место для проведения церемонии не случайно, ведь именно в Испании часто любил отдыхать Иосиф Кобзон. Говорят, в пригороде Марбельи у артиста сохранилась элитная недвижимость.Идель Раппопорт в свадебном платье Идель много путешествует по миру, но чаще ее можно увидеть в Австралии, ведь там она учится в Институте Холмс. К слову, на материке много лет прожил и ее отец Юрий Рапопорт. Сейчас родители новоиспеченной невесты наслаждаются жизнью в Лондоне.Идель Раппопорт с родителями Друзья звездной наследницы поздравляют ее с созданием семьи и спешат поздравить в комментариях. «Пусть твоя жизнь будет такой же прекрасной, как твоя свадьба!», «Поздравляю!», «Чудесно», — восторгаются пользователи Сети. Напомним, что родители Идель поженились благодаря Иосифу Кобзону. Артист первым познакомился с Юрием, будучи на гастролях в Австралии и быстро понял: он отличная партия для его дочери Натальи. К счастью, молодые и сами оказались не против завязать отношения. Уже спустя всего неделю после первой встречи Юрий сделал предложение Наталье. За годы счастливого брака они также вырастили дочерей Мишель и Арнеллу-Мари и сына Алена-Джозефа.