Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж

22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж
Старшая внучка певца Иосифа Кобзона, 22-летняя Идель Раппопорт сообщила, что вышла замуж и поделилась свадебными фото. Идель Раппопорт вышла замуж за давнего возлюбленного. В личном блоге она поделилась снимками радостного события. На первом фото невеста позирует в белоснежном платье с глубоким декольте и широко улыбается, стоя рядом с женихом.
Идель Раппопорт с женихом Брюнетка также показала первый танец молодых и богато украшенный цветами свадебный шатер.
Идель Раппопорт танцует с женихом «Великолепное начало 2022 года», — подписала Идель снимки. Торжество проходило в одном из роскошных ресторанов Марбельи, где открывается живописный вид на море и горы. Место для проведения церемонии не случайно, ведь именно в Испании часто любил отдыхать Иосиф Кобзон. Говорят, в пригороде Марбельи у артиста сохранилась элитная недвижимость.
Идель Раппопорт в свадебном платье Идель много путешествует по миру, но чаще ее можно увидеть в Австралии, ведь там она учится в Институте Холмс. К слову, на материке много лет прожил и ее отец Юрий Рапопорт. Сейчас родители новоиспеченной невесты наслаждаются жизнью в Лондоне.
Идель Раппопорт с родителями Друзья звездной наследницы поздравляют ее с созданием семьи и спешат поздравить в комментариях. «Пусть твоя жизнь будет такой же прекрасной, как твоя свадьба!», «Поздравляю!», «Чудесно», — восторгаются пользователи Сети. Напомним, что родители Идель поженились благодаря Иосифу Кобзону. Артист первым познакомился с Юрием, будучи на гастролях в Австралии и быстро понял: он отличная партия для его дочери Натальи. К счастью, молодые и сами оказались не против завязать отношения. Уже спустя всего неделю после первой встречи Юрий сделал предложение Наталье. За годы счастливого брака они также вырастили дочерей Мишель и Арнеллу-Мари и сына Алена-Джозефа.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Новая игра The Coalition на Unreal Engine 5 в активной разработке
Новая игра The Coalition на Unreal Engine 5 в активной разработке
Эти 50+ игр на Unreal Engine выйдут в 2022 году — Epic Games представили трейлер
Эти 50+ игр на Unreal Engine выйдут в 2022 году — Epic Games
Глава правящей партии ФРГ попросил не смешивать СП-2 с политикой
Глава правящей партии ФРГ попросил не смешивать СП-2 с политикой
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж
22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж
Депутат: "Цветной революции" в Казахстане – не бывать!»
Депутат: "Цветной революции" в Казахстане – не бывать!»
ТОП-5 медитативных игр из Game Pass, чтобы отдохнуть
ТОП-5 медитативных игр из Game Pass, чтобы отдохнуть
3 игры из Game Pass Ultimate в ТОП-10 Steam на этой неделе
3 игры из Game Pass Ultimate в ТОП-10 Steam на этой неделе
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына, которого он считает "реинкарнацией" прадеда
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына,
Основатель Signal заявил о зависимости Web 3.0 от централизованных платформ
Основатель Signal заявил о зависимости Web 3.0 от централизованных
В основной сети L2-решения Arbitrum произошел сбой
В основной сети L2-решения Arbitrum произошел сбой
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 января 2022 года

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в Индийском океане
Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в
Криптостартап MoonPay купил NFT CryptoPunk за 900 ETH
Криптостартап MoonPay купил NFT CryptoPunk за 900 ETH
Банкротство физических лиц
Банкротство физических лиц
Никита Пресняков стыдится смешного боя с Паниным
Никита Пресняков стыдится смешного боя с Паниным

Еще по теме

"Красотой пошла в Нелли": в сети обсуждают младшую внучку Иосифа Кобзона
Гопко призвала защитить права «Республик Идель-Урала»
Дочь Иосифа Кобзона: «Папа знал, что уходит, поэтому подарил мне одни из любимых часов»
Ксения Раппопорт сделала милое фото с дочками