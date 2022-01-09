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3 игры из Game Pass Ultimate в ТОП-10 Steam на этой неделе

3 игры из Game Pass Ultimate в ТОП-10 Steam на этой неделе


Steam подвел итоги первой полноценной недели января, опубликовав результаты по выручке за период с 3 по 9 января в игровом сервисе. В традиционный еженедельный ТОП-10 Steam входят 10 игр, которые принесли максимальную выручку. Это могут быть, как уже вышедшие проекты, так и игры по предзаказу.

На этой недели 3 игры из Game Pass Ultimate оказались в ТОП-10 Steam по выручке. Уже очередную неделю подряд игра It Takes Two находится в ТОП-3. Кооперативный проект от EA получил много наград в 2021 году, что позволило ему плотно обосноваться в конце года в лидерах продаж.

Еще две игры из Game Pass, которые попали в ТОП-10 Steam — это проекты издательства Xbox Game Studios. Речь идет об играх Forza Horizon 5 и Sea of Thieves, расположившихся на 9 и 10 местах, соответственно.

ТОП-10 Steam по выручке с 3 по 9 января:



Ready or Not



It Takes Two



MONSTER HUNTER RISE



Project Zomboid



Valve Index VR



Five Nights at Freddy’s: Security Breach



ELDEN RING



Rust



Forza Horizon 5



Sea of Thieves
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По материалам: newxboxone

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