Алина Кабаева пожаловалась на канал «Россия 1»

38-летняя гимнастка Алина Кабаева рассказала о тяжелом пути к успеху. В Москве 16-17 декабря состоялся новый международный проект по художественной гимнастке «Небесная грация». Идея соревнований принадлежит олимпийской чемпионке и руководительнице благотворительного фонда Алине Кабаевой. Цель турнира — развитие и популяризация художественной гимнастики как олимпийского вида спорта с большим потенциалом. В соревнованиях участвовали представительницы 13 стран. Олимпийская чемпионка указала, что 2001-2005 годы называли золотым временем художественной гимнастики. Алина отметила, что правила были более жесткими, а элементы намного сложнее, зрелищнее и интереснее. «Вся художественная гимнастика состоит из двух важнейших частей. Это работа тела (гибкость, прыжки, повороты, равновесия) и работа с предметами (лента, мяч, булавы, обруч, скакалка). В современных правилах больше половины сложных элементов постепенно убрали. Было около 30, осталось всего 9. Акцент был сделан на работу с предметами. Но это неправильно, потому что в такой работе нет уникальности – работу с предметами можно и в цирке посмотреть. А в художественной гимнастике очень важно, чтобы была и сложность тела, и работа с предметами», — подчеркнула Кабаева.Алина Кабаева Уроженка Ташкента поблагодарила всех, кто помог ей в организации, подготовке и проведении турнира, а также коллег и зрителей. Титулованная спортсменка выразила надежду на то, что турнир станет ежегодным. Гимнастка рассказала и о детском спортивном празднике – фестивале «Алина», который ежегодно в течение 10 лет проводил ее благотворительный фонд. Кабаева призналась, что изначально администрация федерального телеканала не разделяла ее энтузиазма. «С самого начала фестиваль транслировался на телевизионном канале «Россия 1», что позволило в разы увеличить аудиторию детского спортивного праздника. Кстати, вначале было очень непросто убедить руководство телеканала пойти нам навстречу, потому что были сомнения по поводу интереса к фестивалю со стороны зрителей. К счастью, наши надежды оправдались, фестиваль пользовался успехом у телезрителей и позже проблем с предоставлением эфира для фестиваля уже не было. Сейчас фестиваль ежегодно показывают не только на канале «Россия 1», который имеет вещание во многих странах Ближнего Зарубежья, но и на детском канале «Карусель»», — цитирует двукратную чемпионку мира издание «Москва — Баку».