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Банкротство физических лиц

В сравнении с 2020 годом, за последний отчетный период почти 44 тысячи граждан Российской Федерации подали в суд заявление о своем банкротстве и смогли освободиться от задолженности.

Буквально год назад этот показатель был в полтора раза меньше, что показывает возможность физических лиц не бояться о своих долгах и встречах с коллекторами. Данный вариант решения вопросов о долгах или кредитах может выручить любого в трудной ситуации. Больше информации о законной процедуре банкротстве граждан можно посмотреть по ссылке https://au-bankrot.ru/bankrotstvo-grazhdan.

Юридическое агентство Юлии Сергеевой

Компания оказывает свой спектр услуг для решения вопросов банкротства в судебных заведениях начиная с 2013 года в Санкт-Петербурге. За время существования компании, было успешно завершено множество дел, общая сумма списания которых составляет более 80 миллионов рублей. Это значит, что совсем не обязательно платить банкам или же коллекторам, а также, что можно освободиться от задолженностей и жить свободной жизнью.

В каких случаях подается заявление о банкротстве?

  • Сумма кредиторов, которыми владеет одно физическое лицо, являющееся гражданином РФ, превышает сумму в размере 300 тысяч российских рублей.
  • По серьезным причинам не в состоянии выплачивать долг, кредит и его проценты.

Что входит в перечень услуг компании, которая помогает избавиться от лишних долгов?

Подробный разбор сложившейся ситуации с консультантом и экспертом, которые помогут составить индивидуальный «план» будущего банкротства. Четко продуманный план является важнейшим этапом в дальнейших судебных разбирательствах.

  • Анализ документов. На данном этапе Вы предоставляете сотрудникам компании все необходимые документы или их копии. В их число входят документы, подтверждающие наличие кредиторских и дебиторских задолженностей, наличие активов, кредитная история и многое другое. После сбора данных, происходит анализ.
  • Подготовка документов для суда. Сотрудники компании собирают Ваш пакет документов и помогают правильно составить заявление о несостоятельности физического лица.
  • Процедура банкротства. Квалифицированные специалисты, оказывающие данную помощь в компании, будут консультировать и помогать своим клиентам до момента, пока суд не сделает финальное заключение о том, что физическое лицо освобождено от долгов. Сюда также может входить повторный сбор необходимых (или недостающих) документов и любые другие дополнительные детали. Во время рассмотрения заявления судом, могут проводиться многие процедуры, которые будут подтверждать банкротство физического лица.
# Бизнес

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