Банкротство физических лиц

Роман Иванов

В сравнении с 2020 годом, за последний отчетный период почти 44 тысячи граждан Российской Федерации подали в суд заявление о своем банкротстве и смогли освободиться от задолженности.

Буквально год назад этот показатель был в полтора раза меньше, что показывает возможность физических лиц не бояться о своих долгах и встречах с коллекторами. Данный вариант решения вопросов о долгах или кредитах может выручить любого в трудной ситуации. Больше информации о законной процедуре банкротстве граждан можно посмотреть по ссылке https://au-bankrot.ru/bankrotstvo-grazhdan.

Юридическое агентство Юлии Сергеевой

Компания оказывает свой спектр услуг для решения вопросов банкротства в судебных заведениях начиная с 2013 года в Санкт-Петербурге. За время существования компании, было успешно завершено множество дел, общая сумма списания которых составляет более 80 миллионов рублей. Это значит, что совсем не обязательно платить банкам или же коллекторам, а также, что можно освободиться от задолженностей и жить свободной жизнью.

В каких случаях подается заявление о банкротстве?

Сумма кредиторов, которыми владеет одно физическое лицо, являющееся гражданином РФ, превышает сумму в размере 300 тысяч российских рублей.

По серьезным причинам не в состоянии выплачивать долг, кредит и его проценты.

Что входит в перечень услуг компании, которая помогает избавиться от лишних долгов?

Подробный разбор сложившейся ситуации с консультантом и экспертом, которые помогут составить индивидуальный «план» будущего банкротства. Четко продуманный план является важнейшим этапом в дальнейших судебных разбирательствах.