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Битва домашних питомцев: кот Ники Белоцерковской против кота Диты фон Тиз

Битва домашних питомцев: кот Ники Белоцерковской против кота Диты фон Тиз

Не грустить из-за окончания новогодних праздников этим утром помогут герои нашей сегодняшней "битвы" — питомцы Ники Белоцерковской и Диты фон Тиз. Кот Борисыч уже давно помогает Нике привлекать аудиторию в инстаграме и может похвастаться внушительным количеством лайков, которые оставляют подписчики Белоцерковской под его снимками. Дита же пошла иным путем — для своего любимца она создала отдельную страницу в соцсети, которую регулярно обновляет свежими фото.

Кот Ники Белоцерковской или кот Диты фон Тиз — кто покорил ваше сердце?


Меня покорил БорисычОтдаю голос за АлистераСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю собак…
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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