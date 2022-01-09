Битва домашних питомцев: кот Ники Белоцерковской против кота Диты фон Тиз

Вадим Карасев

Не грустить из-за окончания новогодних праздников этим утром помогут герои нашей сегодняшней "битвы" — питомцы Ники Белоцерковской и Диты фон Тиз. Кот Борисыч уже давно помогает Нике привлекать аудиторию в инстаграме и может похвастаться внушительным количеством лайков, которые оставляют подписчики Белоцерковской под его снимками. Дита же пошла иным путем — для своего любимца она создала отдельную страницу в соцсети, которую регулярно обновляет свежими фото.

Кот Ники Белоцерковской или кот Диты фон Тиз — кто покорил ваше сердце?

Меня покорил БорисычОтдаю голос за АлистераСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю собак…Сплетник