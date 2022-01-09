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Блинкен: США готовы обсудить с Россией военные учения в Европе

Блинкен: США готовы обсудить с Россией военные учения в Европе

18:29  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



США готовы обсудить с Россией масштаб проводимых в Восточной Европе учений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». Однако он уточнил, что речь может идти только о масштабе учений, а не о численности американских войск.

Блинкен также отметил, что стороны на предстоящих переговорах могут заложить основы для восстановления договорённостей по ракетам средней дальности.

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В целом, госсекретарь США указал, что переговоры в Женеве дадут возможность разрешить легитимные озабоченности России по вопросу расширения НАТО, а также «многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе». Такое мнение Блинкен выразил в интервью телеканалу CNN.

Однако, по его словам, несмотря на то, что наиболее предпочтительным США считают путь диалога, Вашингтон готов на решительные меры в случае, если Москва пойдет по пути конфронтации.


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9-10 января в Женеве пройдут консультации по предложениям России в области гарантий безопасности со стороны США и НАТО.  Затем дискуссии продолжатся в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся консультации и в ОБСЕ.

12-13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

По данным СМИ, российская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, уже прибыла в швейцарский город.



#США #международные отношения


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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