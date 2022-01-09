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Даню Милохина задержали на Украине

Даню Милохина задержали на Украине
Тиктокер и певец Даня Милохин сообщил о ЧП. Артист в сторис Instagram сообщил, что его с друзьями не впустили на территорию Украины. «Мы прилетели в Киев, нас держат в плену», сказал Даня Милохин.
Даня Милохин Позже Даня Милохин разместил еще одно видео. «Чуваки. Меня не впустили. Я – враг. Нас обратно развернули», — заявил он. Напомним, что Даня Милохин далеко не первая российская звезда шоу-бизнеса, которая не может попасть на Украину. На данный момент многие российские актеры и музыканты внесены в список, согласно которому поездка в соседнюю страну для них невозможна.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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