Депутат: "Цветной революции" в Казахстане – не бывать!»

Вадим Карасев

Протесты, произошедшие в Казахстане, очень напоминают попытку проведения "цветной революции". Об этом заявил депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

"Напомню, что сразу после наступления нового года вооруженные боевики попытались дестабилизировать обстановку и провести государственный переворот в Казахстане руками террористов, находящихся не только в Казахстане, но и вовне", - отметил он.

Долуда добавил, что президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам, входившим в ОДКБ, с просьбой оказать помощь в борьбе с вооруженными бандитами и террористами.

"Все страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности: Республики Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Российская Федерация – откликнулись на просьбу положительно и направили в Казахстан свои подразделения в качестве миротворцев для охраны и обороны стратегически важных государственных объектов, социальных объектов инфраструктуры и аэропортов", - подчеркнул депутат.

После того, как в Казахстан прибыли бригады миротворцев, ситуация стабилизировалась, погромы и грабежи прекратились, заметил он.

По словам атамана, обескураживают заявления глав некоторых западных стран, а также властей США о том, что необходимости направлять в Казахстан миротворцев не было. Многие из них считают, что еще нужно разобраться, законно ли были направлены в Казахстан миротворческие силы. Долуда напомнил, что такой поворот событий вызывает недоумение, ведь от рук террористов погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, одному из них отрезали голову.

"Попытка США удерживать мировой диктат и управлять судьбами суверенных стран – больше не осуществима. Объединённые миротворческие силы ОДКБ – это не только экономическое партнёрство. Это проявление воли суверенных стран, заинтересованных в стабильном развитии своих государств и защите мира во всем мире", - заметил Долуда.

Долуда призвал пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки задать вопросы руководству ее страны о том, правомерно ли вооруженные силы США оказались в Сирии? Какой документ регламентировал их пребывание в суверенной стране.

"Ответ миротворческих сил ОДКБ будет незамедлительным. "Цветной революции" в Казахстане – не бывать!" - заключил Долуда.