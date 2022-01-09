Екатерина Стриженова показала, каких экзотических рыб наловила в Индийском океане

53-летняя телеведущая Екатерина Стриженова проводит новогодние каникулы с мужем на Мальдивах. Актриса поделилась видео с рыбалки в океане, где наловила экзотических рыб. Екатерина Стриженова, которая проводит новогодние праздники на Мальдивских островах, рассказывает поклонникам о своих каникулах. Звезда Первого канала сообщила, что накануне они с супругом ездили на рыбалку. Стриженова осталась в восторге от улова и показала экзотических рыб, которых им с мужем удалось поймать. «Я впервые таким образом ловила рыбу –донная рыбалка на катушку без спиннинга!!!Поймали: редснеппер, группер, барракуда, какой-то джек-фиш и ещё 3 вида неизвестных нам рыб!🐠», - прокомментировала видео телезвезда. Стриженова призналась, что рыбу, которую они с мужем поймали, сами же и съели. «Мы сами наловили, сами съели!», - написала телеведущая в Instagram и поздравила всех с Рождеством. Екатерина сокрушается, что ее отдых подходит к концу и надо будет скоро возвращаться в холодную зиму. «Через несколько часов надо будет натянуть на себя свитер, брюки, ботинки, тёплую шапку и пальто….но ведь и у Золушки карета превратилась в тыкву!!! Как говорила моя мама : «не надо расстраиваться , что что-то заканчивается, надо радоваться, что оно в твоей жизни было !» Возвращаюсь из лета в зиму, сказка «12 месяцев»закончилась, снова январь», - посетовала Стриженова.Екатерина и Александр Стриженовы Кстати, в путешествия Стриженовы обычно берут с собой много книг. «Если мы летим отдыхать, то муж берёт полчемодана книг. Он читает запоем, в среднем за два дня может проглотить тысячу страниц. Если меня никто не торопит, я буду читать медленно, наслаждаясь словами и эмоциями. Когда что-то особенно трогает, зачитываем друг другу вслух. Вообще, любим читать одни и те же книги, смотреть вместе фильмы и спектакли», — призналась телеведущая. Но эта поездка получилась спонтанной, поэтому Екатерина никаких книг с собой не брала, а читала то, что привез ее супруг. «В трудовые будни приходится читать огромное количество самого разного материала по работе, а здесь просто чтиво! Не надо учить, не надо вникать и разбираться, не надо бороться со сном, который тебя предательски рубит на самом интересном месте в конце рабочего дня — наслаждайся», — отметила Стриженова.