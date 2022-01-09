ЕСПЧ обязал Литву выплатить компенсацию организатору теракта 11 сентября в США

Вадим Карасев

Европейский суд по правам человека обязал Литву выплатить компенсацию предполагаемому организатору теракта 11 сентября в США Абу Зубайде. Несколько дней назад официальный Вильнюс выполнил решение и перечислил 130 тысяч евро.

30 тысяч из этой суммы достанутся адвокату, защищавшему интересы потерпевшего. Он доказал, что палестинца незаконно держали в секретной тюрьме на территории прибалтийского государства. Официально Литва не признает существование такого объекта.

В настоящий момент Абу Забайда удерживается на базе Гуантанамо на Кубе. Это уже не относится к юрисдикции ЕСПЧ; судьбу вероятного террориста будут определять американские власти.

Гражданин Саудовской Аравии, как считается, помогал руководить одним из тренировочных лагерей боевиков в Афганистане. Его удалось захватить в 2002 году на территории Пакистана.