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ЕСПЧ обязал Литву выплатить компенсацию организатору теракта 11 сентября в США

ЕСПЧ обязал Литву выплатить компенсацию организатору теракта 11 сентября в США

Европейский суд по правам человека обязал Литву выплатить компенсацию предполагаемому организатору теракта 11 сентября в США Абу Зубайде. Несколько дней назад официальный Вильнюс выполнил решение и перечислил 130 тысяч евро.

30 тысяч из этой суммы достанутся адвокату, защищавшему интересы потерпевшего. Он доказал, что палестинца незаконно держали в секретной тюрьме на территории прибалтийского государства. Официально Литва не признает существование такого объекта.

В настоящий момент Абу Забайда удерживается на базе Гуантанамо на Кубе. Это уже не относится к юрисдикции ЕСПЧ; судьбу вероятного террориста будут определять американские власти.

Гражданин Саудовской Аравии, как считается, помогал руководить одним из тренировочных лагерей боевиков в Афганистане. Его удалось захватить в 2002 году на территории Пакистана.

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По материалам: uposters.ru

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