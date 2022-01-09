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Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан

Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан

Власти Германии предприняли меры для остановки экспорта оборонной продукции в Казахстан. Как сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в кабмине, мера пока что носит временный характер.

Суть мер и срок действия запрета не уточняется. Известно, что Берлин и Нур-Султан ранее не слишком активно торговали военной техникой – в 2021 году было заключено свыше 20 контрактов, но их общая сумма не превысила 2,2 млн евро. Для немцев доля поставок в Казахстан составляет менее 1% от общего оборонного экспорта.

В начале января в Казахстане разгорелись масштабные беспорядки. Все началось с протеста против повышения цен на топливо, но власти быстро утратили контроль над ситуацией и страну охватили погромы, мародерство и перестрелки. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях режим чрезвычайного положения до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. Также глава государства обратился за помощью к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности – было принято решение о введении в страну миротворцев.

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По материалам: uposters.ru

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