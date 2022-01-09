Глава правящей партии ФРГ попросил не смешивать СП-2 с политикой

Вадим Карасев

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт призвал не смешивать проект "Северный поток 2" с политикой и правозащитными вопросами к России. Руководитель правящей немецкой партии напомнил, что газопровод уже готов к запуску.

По словам Кюнерта, запустить СП-2 мешают только юридические нюансы. У ФРГ есть четкая политическая позиция по вопросу отношений с Россией, однако не следует увязывать ее с вопросами энергетики.

"В таком обсуждении на каком-то этапе должен быть достигнут политический и юридический мир", – цитирует его Reuters.

Политик также подчеркнул: запуск газопровода соответствует интересам жителей Германии.

Как сообщал Ruposters, ранее был назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток 2". В то же время на Западе испугались еще одного газопровода – второй "Силы Сибири". Британцы полагают, что Москва в итоге может начать переправлять газ не в Европу, а в Азию, особенно если там предложат более высокую цену.