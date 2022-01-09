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Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн

Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн


Хакеры взломали горячий кошелек зарегистрированной в Лихтенштейне биткоин-биржи LCX. Компания сообщила, что в ходе атаки похищены токены стандарта ERC-20. На время расследования ввод и вывод средств на платформе приостановлен.



По данным аналитиков PeckShield, хакеры вывели с платформы активы общей стоимостью $6,8 млн, включая $3,43 млн в стейблкоине USD Coin (USDC) и $2,22 млн в нативном токене биржи LCX.



Согласно ончейн-данным, большую часть украденных токенов неизвестные уже отправили на адрес сервиса микширования транзакций Tornado Cash. На момент написания в кошельке злоумышленников осталось чуть более $1,07 млн в ETH и LCX.


Биткоин-биржа не сообщила о планах по возвращению украденных средств. Команда платформы подчеркнула, что средства пользователей находятся в безопасности.


В декабре 2021 года хакеры вывели с горячих кошельков сингапурской биржи AscendEX более $77 млн в криптовалюте. В том же месяце злоумышленники атаковали зарегистрированную на Каймановых островах платформу BitMart — сумма ущерба превысила $150 млн.


Напомним, за последние десять лет совокупный ущерб криптовалютных платформ и их пользователей от действий хакеров и мошенников превысил $12 млрд, согласно Crystal Blockchain.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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