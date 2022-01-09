Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X

Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X


Индустрия LEGO огромна, и есть большое количество пользователей, которые представляют свои варианты, что можно было бы сотворить из конструктора, даже если такие наборы еще не существуют. У LEGO есть портал LEGO Ideas, где можно опубликовать свои вариации того, что компания могла бы выпустить в качестве конструктора, и при большом количестве лайков со стороны пользователей (более 10 тысяч), создатели LEGO задумаются над реализацией идеи.

Пользователь в Twitter под ником BrickinNick представил свои вариации игровых приставок Xbox Series X и Playstation 5. Ниже можно посмотреть на игровую приставку Xbox Series X в стиле LEGO:






Здесь можно проголосовать за идею пользователя на сайте LEGO Ideas.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан
Германия прекратила поставки оборонной продукции в Казахстан
Лунный день сегодня 9 января 2022 года
Лунный день сегодня 9 января 2022 года
Банкротство физических лиц
Банкротство физических лиц
Слух: Age of Empires 4 уже тестируется на приставках Xbox
Слух: Age of Empires 4 уже тестируется на приставках Xbox
Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X
Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X
Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов
Россиян предупредили об изменении сроков оформления паспортов
Загадка века: На стенах старинного храма нашли изображение велосипедиста — а ведь ему больше 2000 лет
Загадка века: На стенах старинного храма нашли изображение
Ольга Бузова похвасталась, какая она хорошая дочка
Ольга Бузова похвасталась, какая она хорошая дочка
Софья Эрнст в рождественский день посетила шоу Навки и осталась в восторге
Софья Эрнст в рождественский день посетила шоу Навки и осталась в
Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox
Стал известен размер Elden Ring на приставках Xbox
Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay Human
Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay
Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на Мальдивах
Стефания Маликова показала, как отдыхает с 3-летним братом на

Топ на сегодня

Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими руками
Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
Вера Брежнева девять лет воздерживается
Вера Брежнева девять лет воздерживается
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic

Еще по теме

LEGO представил набор конструктора для сборки МКС
В Лондоне открылся крупнейший в мире магазин игрушек Lego
Lego выпустит набор «Женщины НАСА»
Компания Lego "потроллила" новинку от компании Samsung – складной смартфон Galaxy Fold