Игрок представил LEGO-версию консоли Xbox Series X





Индустрия LEGO огромна, и есть большое количество пользователей, которые представляют свои варианты, что можно было бы сотворить из конструктора, даже если такие наборы еще не существуют. У LEGO есть портал LEGO Ideas, где можно опубликовать свои вариации того, что компания могла бы выпустить в качестве конструктора, и при большом количестве лайков со стороны пользователей (более 10 тысяч), создатели LEGO задумаются над реализацией идеи.

Пользователь в Twitter под ником BrickinNick представил свои вариации игровых приставок Xbox Series X и Playstation 5. Ниже можно посмотреть на игровую приставку Xbox Series X в стиле LEGO:

Здесь можно проголосовать за идею пользователя на сайте LEGO Ideas.