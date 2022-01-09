Инсайдер: про дату релиза Hogwarts Legacy, мультиплеер в игре и скорый показ





Игра Hogwarts Legacy была анонсирована в 2020 году, а ее релиз ожидали в 2021 году. В итоге, в 2021 году о проекте не было практически никакой информации, хотя ходили слухи о его показе в рамках всевозможных мероприятий, в том числе на The Game Awards 2021.

Игровой инсайдер AccountNGT в Twitter в рамках сессии вопрос-ответ дал некоторую информацию об игре Hogwarts Legacy. Согласно его словам:

Официальные новости об игре Hogwarts Legacy стоит ожидать в начале 2022 года.Релиз игры Hogwarts Legacy состоится в 3 квартале 2022 года.В игре Hogwarts Legacy может быть мультиплеер в рамках мини-игр, вроде квиддича с рейтингом.В рамках ближайшего трейлера разработчики расскажут о навыках персонажей.

Отметим, что указанный инсайдер делился информацией об игре Star Wars Eclipse незадолго до ее анонса.