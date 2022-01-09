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Инсайдер: про дату релиза Hogwarts Legacy, мультиплеер в игре и скорый показ

Инсайдер: про дату релиза Hogwarts Legacy, мультиплеер в игре и скорый показ


Игра Hogwarts Legacy была анонсирована в 2020 году, а ее релиз ожидали в 2021 году. В итоге, в 2021 году о проекте не было практически никакой информации, хотя ходили слухи о его показе в рамках всевозможных мероприятий, в том числе на The Game Awards 2021.

Игровой инсайдер AccountNGT в Twitter в рамках сессии вопрос-ответ дал некоторую информацию об игре Hogwarts Legacy. Согласно его словам:



Официальные новости об игре Hogwarts Legacy стоит ожидать в начале 2022 года.



Релиз игры Hogwarts Legacy состоится в 3 квартале 2022 года.



В игре Hogwarts Legacy может быть мультиплеер в рамках мини-игр, вроде квиддича с рейтингом.



В рамках ближайшего трейлера разработчики расскажут о навыках персонажей.

Отметим, что указанный инсайдер делился информацией об игре Star Wars Eclipse незадолго до ее анонса.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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