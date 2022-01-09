Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына, которого он считает "реинкарнацией" прадеда

Вадим Карасев

31-летний Иван Янковский, который недавно узаконил свои отношения с 29-летней Дианой Пожарской, дал развернутое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказал о том, как на него повлияли брак и рождение сына.





Мужчины вообще, как мне кажется, достаточно эгоистичные существа. Особенно мужчины в профессии творческой, потому что ты постоянно думаешь о том, <...> как тебе, как тебя, как ты, как я. Рождение ребенка кардинальным образом вытаскивает твои стремления побольше узнать про себя наружу, чтобы понять, как сделать ему, ребенку, комфортнее, как сделать жене комфортнее, как помочь им, как быть лучше, чем ты есть, по отношению к ним. Тебя это автоматически переводит на другой уровень сознания ответственности,

— поделился Иван.

Он добавил, что его сын, появившийся на свет в июне прошлого года, очень похож на знаменитого прадеда, в честь которого и был назван Олегом, как будто является его реинкарнацией.

Безусловно, когда мы думали, как назвать его, мне хотелось верить, что это некая реинкарнация. Потому что мне, учитывая все то внимание, которое Олег Иванович [Янковский] давал мне и посвятил, мне мало было, безусловно. Мне бы сейчас хотелось поговорить более обстоятельно про профессию, про роль, про то, как он работал. Но, к сожалению, не удалось.По словам Ивана, он был бы рад, если бы его сын продолжил актерскую династию Янковских, но настаивать бы на этом не стал.





Диана Пожарская и Иван Янковский

Он также рассказал о том, какие качества особенно ценит в своей супруге.[Диана] целостная, мудрая, спокойная, не суетящаяся, правильно расставившая приоритеты, абсолютно непохожая на актрису в привычном понимании. Смысл жизни не в том, чтобы на тебя смотрели на экране или еще где-то. <...> Смысл жизни в каких-то других вещах. Она это прекрасно понимает, чувствует эту территорию, психологически очень правильно чувствует жизнь. При всем при том, какая она замечательная, прекрасная, светлая, добрая, она жизненную фишку эту сечет.





Янковский отметил, что во многом благодаря Диане на их отношения никак не влияет внимание общественности.Лучше всего с Дианой мы кладем на все кое-что. <...> Это потрясающе, как она умеет вообще никого не видеть, никого не слышать, просто делать свое дело и верить в то, что она делает это правильно. И очень много чему я учусь у нее в этом смысле. Она просто спец в этом, вообще мастер. Иван и Диана долго скрывали свои отношения, а потом и беременность Пожарской, но в последнее время стали более открытыми. На новогодние праздники они улетели на Мальдивы и активно делятся фотографиями с отдыха в соцсетях.Ольга Петелина