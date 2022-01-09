Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев отдохнул вместе с детьми и возлюбленной в Костроме. Екатерина Тулупова поделилась оттуда сказочными фото с их подросшим сыном Тихоном. Ставший весной второй раз отцом ведущий Дмитрий Шепелев до сих пор не показывал публике лицо своего младшего наследника, которого назвали Тихоном. Он и старшего восьмилетнего сына Жанны Фриске скрывал до прошлого лета, считая, что ребенку излишнее внимание общественности совершенно ни к чему. Решилась на откровенность с подписчиками новая любовь Шепелева и мать его второго сына Екатерина Тулупова, опубликовав фото очаровательного малыша, смотрящего через стекло на заснеженный мир за окном.Тихон Шепелев «Сын», — коротко подписала Екатерина снимок в Instagram. Подписчики просто потеряли дар речи от умиления, настолько сказочно прекрасным оказался кадр, в котором и зимний пейзаж, и солнце, и даже самый настоящий заяц под заснеженным кустом.Тихон Шепелев «Рождественская открытка», «Восторг!», «Мультфильм «Сказка сказок» Норштейна ожил», — пишут в комментариях. Теперь поклонники примутся гадать, на кого из родителей больше похож Тихон. Уже сейчас видно, что между братьями есть сильное сходство. А ранее был сделан вывод, что сын Шепелева похож на свою маму Жанну Фриске. Напомним, Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына от умершей в 2015 году от рака мозга звезды. Несколько лет спустя после трагедии он сошелся с дизайнером Екатериной Тулуповой, дочь которой ходила в тот же детский садик, что и Платон. Теперь они совместно растят уже троих детей.