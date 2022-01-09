Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эти 11 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (10-14 января) + релизы в Game Pass

Эти 11 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (10-14 января) + релизы в Game Pass


После новогодних праздников игровые издательства и студии выходят из непродолжительного отпуска. На следующей игровой неделе (с 10 по 14 января), в сравнении с предыдущей, запланировано гораздо больше интересных релизов на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Один из наиболее заметных релизов, который состоится в следующем году, это игра Spelunky 2. Проект сразу после выхода будет добавлен в подписку Game Pass. Рекомендуем обратить внимание на Spelunky 2 — игра получила хорошую критику ранее, когда выходила на других платформах.

Еще один интересный релиз следующей неделе — это дополнение Pagan: Control для игры Far Cry 6. Это DLC с Пэйганом Мином из Far Cry 4, которое позволит игрокам лучше узнать персонажа.

Полный список запланированных на следующую неделю (10-14 января) релизов выглядит так:



Super Sami Roll (10 января)



Far Cry 6 Pagan Min: Control DLC (11 января)



Demoniaca: Everlasting Night (12 января)



The Anacrusis (13 января) (Game Preview)



Mushroom Wars 2 (13 января)



Sense – A Cyberpunk Ghost Story (13 января)



Spelunky 2 (13 января)



Aery — Dreamscape (14 января)



Battle Brothers (14 января)



Kansei: The Second Turn HD (14 января)



Operation Zeta (14 января)

Game Pass

Что касается Game Pass, на следующую неделю запланировано 2 релиза:



Spelunky 2 (13 января)



The Anacrusis (13 января)

Напомним, что игра The Anacrusis на старте в Game Pass будет доступна в рамках Game Preview.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В Киеве многоэтажки начали отапливать дровами
В Киеве многоэтажки начали отапливать дровами
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана
Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана
Кенсингтонский дворец выпустил серию портретов Кейт Миддлтон по случаю ее 40-летия
Кенсингтонский дворец выпустил серию портретов Кейт Миддлтон по
Новый трейлер мультиплеера CrossfireX показывает оружие и карты
Новый трейлер мультиплеера CrossfireX показывает оружие и карты
Эти 11 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (10-14 января) + релизы в Game Pass
Эти 11 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (10-14 января) + релизы
В Лесосибирске умирающий пациент снял пьянствующих врачей в больнице и скончался без помощи
В Лесосибирске умирающий пациент снял пьянствующих врачей в больнице
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн
В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и другие новости из мира ИИ
В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и
Вера Брежнева прошлась по творчеству Вали Карнавал
Вера Брежнева прошлась по творчеству Вали Карнавал
Битва домашних питомцев: кот Ники Белоцерковской против кота Диты фон Тиз
Битва домашних питомцев: кот Ники Белоцерковской против кота Диты фон
Ксения Собчак после скандала решила сделать свой онлайн курс
Ксения Собчак после скандала решила сделать свой онлайн курс

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного стейблкоина
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для

Еще по теме

Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе — 3-7 января
Эти 15 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 14-17 декабря + релизы в Game Pass
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
Эти 16 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 30 ноября – 3 декабря + релизы в Game Pass