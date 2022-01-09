Эти 11 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (10-14 января) + релизы в Game Pass





После новогодних праздников игровые издательства и студии выходят из непродолжительного отпуска. На следующей игровой неделе (с 10 по 14 января), в сравнении с предыдущей, запланировано гораздо больше интересных релизов на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Один из наиболее заметных релизов, который состоится в следующем году, это игра Spelunky 2. Проект сразу после выхода будет добавлен в подписку Game Pass. Рекомендуем обратить внимание на Spelunky 2 — игра получила хорошую критику ранее, когда выходила на других платформах.

Еще один интересный релиз следующей неделе — это дополнение Pagan: Control для игры Far Cry 6. Это DLC с Пэйганом Мином из Far Cry 4, которое позволит игрокам лучше узнать персонажа.

Полный список запланированных на следующую неделю (10-14 января) релизов выглядит так:

Game Pass

Super Sami Roll (10 января)Far Cry 6 Pagan Min: Control DLC (11 января)Demoniaca: Everlasting Night (12 января)The Anacrusis (13 января) (Game Preview)Mushroom Wars 2 (13 января)Sense – A Cyberpunk Ghost Story (13 января)Spelunky 2 (13 января)Aery — Dreamscape (14 января)Battle Brothers (14 января)Kansei: The Second Turn HD (14 января)Operation Zeta (14 января)

Что касается Game Pass, на следующую неделю запланировано 2 релиза:

Spelunky 2 (13 января)The Anacrusis (13 января)

Напомним, что игра The Anacrusis на старте в Game Pass будет доступна в рамках Game Preview.