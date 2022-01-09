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Эти 50+ игр на Unreal Engine выйдут в 2022 году — Epic Games представили трейлер

Эти 50+ игр на Unreal Engine выйдут в 2022 году — Epic Games представили трейлер


Движок Unreal Engine является одним из главных направлений бизнеса компании Epic Games. Множество игровых студий используют возможности движка Unreal Engine, и в этом году будет появляться все больше проектов, которые используют возможности Unreal Engine 5.

Компания Epic Games опубликовала трейлер, в котором показала более чем 50 игр, которые выйдут в 2022 году на движке Unreal Engine. Не все они разрабатываются с учетом преимуществ Unreal Engine 5, но видео явно показывает, что даже на прошлой версии движка игры могут выглядеть отлично. При этом, движок Unreal Engine подходит для игр самых разных жанров, как указано в описании видео: «включая приключенческие игры, файтинги, ролевые игры, игры для виртуальной реальности и многое другое».

Сам ролик, который демонстрирует проекты на Unreal Engine, заявленные к релизу на 2022 год, можно посмотреть ниже. А на сайте движка можно ознакомиться подробнее с показанными в ролике проектами и посмотреть отдельным трейлеры по ним.


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По материалам: newxboxone

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