Как гаджеты влияют на энергетику человека

Вадим Карасев

Энергетика человека хрупка, и разрушить ее можно даже незначительными вещами. Считается, что современные гаджеты негативно влияют на наше биополе, но так ли на самом деле страшны смартфоны, и что будет, если проводить все свободное время за компьютером?

Гаджеты созданы для того, чтобы облегчить нам жизнь: с их помощью можно запросто заказать товары на дом, мгновенно получить интересующую информацию, учиться, не выходя из дома, играть, слушать музыку и многое другое. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, как современные технологии влияют на нашу энергетику, и так ли опасны гаджеты для нашего самочувствия и удачи, как многие считают.

Современный мир не обходится без новых технологий, которые внедряются в жизнь с огромной скоростью. Тех, кто с помощью смартфонов, компьютеров и даже квадрокоптеров работает и получает стабильный доход, нельзя причислить к людям, которые разрушают собственную энергетику. На самом деле влияние гаджетов само по себе не опасно (за исключением всевозможных излучений, вероятности взрыва или возгорания). Опасность кроется в контенте.

Просмотр роликов, игры, телепередачи — все это влияет на подсознание, поэтому использовать гаджеты важно с умом. Негативно откликается энергетика человека на плохие новости, которыми пестрят ленты. Именно они становятся источником всех бед и ведут к разрушению биополя.

Отказаться важно именно от тех новостей, передач и изображений, которые описывают и показывают насилие, негативные моменты жизни. Ежедневно получая негативный заряд эмоций, человек подсознательно перестраивается и не ждет от жизни чуда.

Для того чтобы гаджеты не стали причиной ослабления энергетики, важно дозировать их использование, блокировать нежелательный контент, чаще просматривать мотивирующие, обучающие и позитивные ролики и читать новости, в которых говорится о чем-то удивительном, уникальном и добром.