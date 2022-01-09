Как смех продлевает жизнь и улучшает энергетику

Вадим Карасев

Наверняка вы слышали фразу «Смех продлевает жизнь». Это не выдумки и не шутка — смех действительно обладает целебной силой, которая помогает людям бороться с недугами. Эксперты рассказали, как и почему это происходит.

Ранее мы уже рассказывали о том, почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться. Позитивные люди смеются чаще, а значит, и живут дольше. Настало время разобраться с механикой этого процесса и причинами, по которым так происходит.

Как смех укрепляет энергетику

Смех — это позитив в чистом виде. Мы смеемся, когда нам хорошо и весело, а веселье и задорное настроение поднимает энергетику, повышает внутренние вибрации. Так происходит всегда — даже когда мы просто улыбаемся от чистого сердца.

Исследования экспертов в области эзотерики указывают на то, что в момент смеха у людей открываются чакры и через них проходят мощнейшие потоки созидательной энергии. В основном насыщаются силой нижние чакры, которые отвечают за любовь к жизни, вдохновение, физические силы и сопротивляемость организма к болезням и недугам.

Более того, смех и радость помогают забывать о проблемах. Исследования показывают, что даже непродолжительный смех ставит блок на негативные мысли. Чем меньше у вас в голове отрицательных мыслей, тем вам проще бороться с сомнениями, страхами, комплексами, которые сильно снижают энергетический фон.

Как смех продевает жизнь

Все вышеописанное позволяет сделать вывод о том, что смех продлевает жизнь, но не только жизненный путь становится длиннее. Повышается также качество жизни. Люди, которые часто смеются, счастливы и полны оптимизма.

Смех помогает переживать трудности и преодолевать любые препятствия с наименьшими затратами сил. Энергообмен происходит более эффективно, поэтому все плохое быстрее забывается. А все хорошее остается в памяти на более длительный срок.

Даже традиционная наука сообщает о том, что у тех людей, которые часто смеются, с завидной регулярностью происходят всплески позитива, которые исцеляют переживания. Гормон стресса под названием кортизол существенно снижает свое влияние на организм. Из-за смеха повышается тонус мышц, снижается вредный холестерин. Считается, что смех и веселье лечат головные боли и помогают быстрее выздоравливать, что в условиях пандемии особенно важно.