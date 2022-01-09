Кенсингтонский дворец выпустил серию портретов Кейт Миддлтон по случаю ее 40-летия

Вадим Карасев

9 января Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет — по такому случаю Кенсингтонский дворец выпустил три официальных портрета герцогини, которая воспользовалась знаковой фотосессией, чтобы отдать дань уважения матери своего супруга принцессе Диане и его бабушке, королеве Великобритании Елизавете II.





В образах Кейт нередко находят отсылки к стилю королевы и принцессы Дианы. Для одного из снимков авторства Паоло Роверси она надела атласное платье красного цвета и бриллиантовые серьги из коллекции украшений 95-летней Елизаветы.





На другом, черно-белом фото ее можно увидеть сидящей в традиционной портретной позе, позволяющей хорошо разглядеть принадлежавшие принцессе Диане обручальное кольцо с сапфиром и серьги с бриллиантом и жемчугом.





Что касается празднования 40-летия Кейт, то большого торжества в честь этого события не предвидится. Из-за новой волны коронавируса герцогиня будет отмечать день рождения скромно, в узком кругу родных и близких.

Ольга Петелина