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Кенсингтонский дворец выпустил серию портретов Кейт Миддлтон по случаю ее 40-летия

Кенсингтонский дворец выпустил серию портретов Кейт Миддлтон по случаю ее 40-летия

9 января Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет — по такому случаю Кенсингтонский дворец выпустил три официальных портрета герцогини, которая воспользовалась знаковой фотосессией, чтобы отдать дань уважения матери своего супруга принцессе Диане и его бабушке, королеве Великобритании Елизавете II.


В образах Кейт нередко находят отсылки к стилю королевы и принцессы Дианы. Для одного из снимков авторства Паоло Роверси она надела атласное платье красного цвета и бриллиантовые серьги из коллекции украшений 95-летней Елизаветы.


На другом, черно-белом фото ее можно увидеть сидящей в традиционной портретной позе, позволяющей хорошо разглядеть принадлежавшие принцессе Диане обручальное кольцо с сапфиром и серьги с бриллиантом и жемчугом. 


Что касается празднования 40-летия Кейт, то большого торжества в честь этого события не предвидится. Из-за новой волны коронавируса герцогиня будет отмечать день рождения скромно, в узком кругу родных и близких.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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