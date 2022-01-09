Китайский эксперт объяснил, почему в случае с «омикроном» расслабляться рано

09:56 Автор: Иван Антонов, Пекин

Предположения некоторых китайских средств массовой информации о том, что новая разновидность коронавируса является всего лишь «тяжёлым вариантом простуды», являются безосновательными. Такое мнение выразил шанхайский вирусолог Чжан Вэньхун, которого цитирует ресурс Global times.

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Это не совсем так, потому что проведённые исследования показали, что омикрон достаточно успешно противостоит иммунной системе человека и нередко выходит победителем из этой борьбы, пояснил специалист.

Несмотря на то, что омикрон-штамм COVID-19 считается некоторыми экспертами менее смертоносным для человека, расслабляться ни в коем случае нельзя. Это касается в том числе вопроса открытия границ между странами, подчеркнул он.

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По мнению учёного, западные страны слишком уверены в том, что вакцинация защитит от «омикрона». На фоне этой уверенности правительства многих государств слишком легкомысленно подходят к работе по профилактике и предотвращению распространения этого штамма, который, кстати, передаётся с повышенной скоростью.

Нельзя забывать, что какой-то процент граждан остаётся невакцинированным, указал Чжан Вэньхун. К тому же есть так называемые группы риска, к которым относятся люди со слабой иммунной защитой, напомнил он. Для них омикрон даже при наличии прививки представляет угрозу, и этим гражданам всё же потребуется помощь врачей.

Поэтому параллельно с процессами вакцинации населения странам и регионам нужно иметь необходимые ресурсы, чтобы спасать тех, для кого омикрон по-прежнему представляет опасность.





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В случае отсутствия таких возможностей, новый «слабый» штамм коронавируса может оказаться очень болезнен для общественного здоровья, предупредил учёный. Прежде чем открывать границы, необходимо выстроить сильный иммунный барьер и создать условия для оказания медицинской помощи нуждающимся, подчеркнул эксперт.

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