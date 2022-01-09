Ксения Собчак после скандала решила сделать свой онлайн курс

Ведущая и журналистка Ксения Собчак объявила о запуске своего курса. Вот уже несколько дней публика обсуждает громкое интервью Елены Блиновской Ксении Собчак. Сегодня ведущая поделилась, что беседа с гуру марафонов — один из шагов создания ее собственного инфопродукта. 40-летняя блондинка призналась, что уже планировала создать свой курс. Однако, окунувшись в тему, увидела огрехи блогеров. «Инфо-шлака на рынке много, но и качественные продукты есть, — пишет Ксения. — Я уже думала над созданием онлайн-продукта, и в процессе стала как журналист изучать этот рынок. То есть выпуск про инфожуликов взялся не из воздуха. В процессе расследований мой энтузиазм даже поугас, глядя на то, какие инфопродукты покупают люди. Сложилось ощущение, что именно такой контент нравится большинству. И вроде бы научность даже уже не в тренде».Ксения Собчак Собчак все еще обвиняет авторов инфопродуктов в надоевших всем прогревам и замечает: «Но потом я пошла изучать способы продаж… И тут все прояснилось и встало на свои места. Дело именно в обманных схемах и дешевых манипуляциях, на которых блогеры строят «прогревы». Условно: нам же не продают дыхание маткой. Нам продают успех у противоположного пола, богатство и рай после смерти. Не получил то, за чем пришел? Плохо сформулировал желание». К слову, при публикации нашумевшего видео про «жуликов в Интернете» ведущая и не предполагала острой реакции общества. «Когда вышли «инфоцыгане», я не ждала такого бурного обсуждения. Потому что приводила вроде же обычные, известные всем факты. Но сейчас, видя резонанс, мой интерес к созданию проекта вернулся. Хочу сделать его не только научным и твердым, но и интересным, легким для понимания. В своем фирменном стиле «о важном без нудятины». Также Ксения обратилась к подписчикам за поддержкой и заверила, что она готова изменить правила игры в этом бизнесе: «Поддержите меня в идее поменять рынок онлайн-образования крутым качественным продуктом?» На это некоторые подписчики лишь ответили: «Вот это прогрев…»; «Да, хорошая идея... Но! Получается, что все эти выпуски-расследования были «прогревом» перед тем, как запустить свой продукт?»