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Лаки Блю Смит стал отцом в третий раз

Лаки Блю Смит стал отцом в третий раз

23-летний Лаки Блю Смит и его 25-летняя жена Нара Пеллман снова стали родителями. Радостную новость манекенщик сообщил в своем инстаграме.

Познакомьтесь все, это Слим Изи Смит, самый чудесный мальчик на свете,

— написал он.



Лаки Блю Смит и Нара Пеллман

О грядущем пополнении в семье пара сообщила в сентябре. Супруги уже тогда знали пол ребенка, однако раскрывать его не стали, только намекнув на то, что имя малыша будет начинаться на букву С.

Для Лаки Блю Смита и Нары Пеллман это второй общий ребенок — они также воспитывают дочку Рамбл Хани, которая появилась на свет осенью 2020 года. Манекенщик также воспитывает четырехлетнюю дочку Гравити от бывшей возлюбленной, модели Сторми Бри. Опеку над дочкой пара разделила пополам, и девочка проводит время поровну и с мамой, и с папой. С Нарой она отлично ладит: Смит отмечает, что у них прекрасные отношения.


Узами брака Лаки Блю Смит и Нара Пеллман, которая, как и ее супруг, тоже модель, связали себя два года назад. Вскоре они сообщили, что готовятся к пополнению в семье.


Лаки Блю Смит с дочерью Рамбл Хани
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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